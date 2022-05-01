Женщина обратилась с исковым заявлением в суд ещё в 2019 году. Ранее она заключила с финансовой...

Женщина обратилась с исковым заявлением в суд ещё в 2019 году. Ранее она заключила с финансовой организацией договор добровольного личного страхования по страховым случаям.Страховка была оплачена в полном объёме. Однако, по договору страхователь в течение 14 дней может отказаться от договора страхования при отсутствии в этом периоде страхового случая. Тогда страховщик должен возвратить страховую премию в полном объеме.Истец решила воспользоваться этим правом и через 9 дней обратилась к страховщику по электронной почте за заявлением об отказе от договора страхования и возврате уплаченной страховой премии. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда, истец впоследствии обратилась в страховую компанию с претензией, но и это не помогло решить проблему.В суде женщина потребовала от страховщиков расторгнуть договор страхования, взыскать страховую премию, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.Исковые требования удовлетворены частично: расторгнут договор добровольного страхования, со страховой компании в пользу истца взыскана уплаченная страховая премия, компенсация морального вреда и штраф.Фото: pixabay.com