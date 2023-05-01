31- летний житель Владимирской области задержан за покушение на дачу взятки полицейскому. На улице...

31- летний житель Владимирской области задержан за покушение на дачу взятки полицейскому.На улице Народной Гусь-Хрустального в ходе осмотра автомобиля «Ауди», за рулем которого находился 31-летний житель Владимира, был обнаружен полимерный пакетик с синтетическим наркотиком амфетамин, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Заметно нервничавший мужчина, желая избежать уголовной ответственности за незаконное хранение наркотического средства, настойчиво предлагал оперативнику «денежное вознаграждение». Полицейский предупредил мужчину о том, что дача взятки – это уголовно-наказуемое деяние. Но задержанный положил в нишу консоли служебного автомобиля 15 000 рублей.Сотрудник полиции проинформировал дежурную часть. Факт попытки передачи взятки задокументировали оперуполномоченные отделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.Следственным отделом по городу Гусь - Хрустальный СУ СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». А также второе дело по статье "Незаконное хранение наркотического средства".Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.