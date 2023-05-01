Александр Авдеев обратился к жителям Владимирской области. - Расширим зону планируемого...

Александр Авдеев обратился к жителям Владимирской области.- Расширим зону планируемого благоустройства вокруг вокзала, - сообщил губернатор. - С коллегами из администрации города Владимира, представителями архитектурного сообщества уже обсуждали необходимость благоустройства привокзальной площади. Это пространство, с которого приехавшие на поезде гости областной столицы начинают знакомство с нашим регионом. Но сейчас я понимаю, что одной площадью ограничиваться нельзя. В примыкающих к ней улицах кроется недооценённый потенциал. Это замечательные маршруты для прогулок, ведь от вокзала рукой подать до исторического центра.В этом году разработают концепцию и проект благоустройства привокзальной площади с улицей Вокзальной. Идея в том, чтобы сделать новый пешеходный маршрут, который свяжет Вокзальную с улицами Клязьминской и Урицкого.Благоустроенные территории, парковочные пространства. Возможно выправят профиль улицы Вокзальной. И обязательно освежат фасады жилых домов.До конца года идеи должны стать проектом. И в следующем году можно будет приступить к работе.- Обращаюсь к жителям: поддерживаете? - задал вопрос Александр Авдеев.