После учёбы 22-летняя Евгения подписала контракт с Минобороны и уехала на передовую.

Девушка из Владимирской области отправилась добровольцем в зону СВО. Об этом рассказал депутат ЗС Александр Цыганский.«Её пока не узнают на улице, но в моём представлении именно такие как она - настоящие патриотки нашей страны», - подчеркнул он.После учёбы 22-летняя Евгения подписала контракт с Минобороны и уехала на передовую.«Я оказалась здесь из-за того, что не могла остаться равнодушной, глядя на всю эту ситуацию. Подписала контракт на три года. В мои обязанности сейчас входит охрана», - пояснила бесстрашная уроженка 33-го региона.