Живопись на стенах храма в фоторепортаже Дни.ру

Живописьна стенах храма в фоторепортаже "Дни.ру"Историческое наследие древней Руси затрагивает удивительныеи при этом сложнейшие виды искусства. Старинные культурные артефакты, дошедшиедо наших дней, сохранились в Великом Новгороде. Софийский собор, один из главныхпамятников православного зодчества, знаменит уникальной росписью. Фрески настенах храма — отражение искусства тысячи лет.Внутри обители такие монументальные изображениясвятых и библейских сюжетов начали появляться еще в XI веке. Фрескине раз подвергались реставрации, поэтому сейчас мы наблюдаем преимущественновосстановленные работы художников.Софийский собор внутри освещается слабо, однако расписанные отпола до потолка стены практически дышат цветом и эстетикой храмового колорита. Логическоеи техническое построение элементов композиции приобщает прихожан не только кистокам православной культуры, но и системе жанровой росписи.В беседе с "Дни.ру" профессиональный художник,скульптор, выпускник РАЖВиЗ им. Глазунова Александр Зайцев рассказал об историифресковой живописи и процессе ее создания."Фрески выполняютсяпреимущественно темперой (краской на основе яйца). В XIX веке писали маслом, современные акрилом.Иконопись наравне с фресковой живописью традициями уходит в искусство Византиии поздней античности. Все древнерусские храмы подражали византийским.Часто на Русь приезжали целые артели из Византии. Иконография (композиционныесхемы изображений) претерпела с тех пор незначительные изменения. Фрески какфеномен дают нам возможность оценить искусство древности", — поделилсяэксперт.Выходит, что Софийский собор,как памятник древнерусского зодчества, является кладовой народного культурного наследия. Он наглядно демонстрирует сложный путь, которыйпрошла настенная живопись в храме за тысячу лет существования.При этом грамотная реконструкциястаринной фрески, как отметил Александр Зайцев, не покушается на ееисторическую ценность. Художник не только восстанавливает визуальный рядизображения, но и оберегает объект древности от разрушения."Современная концепцияреставрации, в отличие от дореволюционной, борется за максимальное сохранениеоригинала. Если нет возможности отреставрировать, например, нет денег, частонаносят слой штукатурки и новую фреску, но оригинал сохраняется под новымислоями. В дальнейшем можно будет убрать их и отремонтировать оригинал. Такаяпрактика очень распространена", — объяснил "Дни.ру" специалист.Софийский собор в Новгороде открыт для посещения, поэтому увидетьлегендарные фрески вживую может почти каждый. Другое дело — взглянуть на храмовую живопись глазами творцавекового искусства.