Живопись
на стенах храма в фоторепортаже Дни.ру
Живопись
на стенах храма в фоторепортаже "Дни.ру"
Историческое наследие древней Руси затрагивает удивительные
и при этом сложнейшие виды искусства. Старинные культурные артефакты, дошедшие
до наших дней, сохранились в Великом Новгороде. Софийский собор, один из главных
памятников православного зодчества, знаменит уникальной росписью. Фрески на
стенах храма — отражение искусства тысячи лет.
Внутри обители такие монументальные изображения
святых и библейских сюжетов начали появляться еще в XI веке. Фрески
не раз подвергались реставрации, поэтому сейчас мы наблюдаем преимущественно
восстановленные работы художников.
Софийский собор внутри освещается слабо, однако расписанные от
пола до потолка стены практически дышат цветом и эстетикой храмового колорита. Логическое
и техническое построение элементов композиции приобщает прихожан не только к
истокам православной культуры, но и системе жанровой росписи.
В беседе с "Дни.ру" профессиональный художник,
скульптор, выпускник РАЖВиЗ им. Глазунова Александр Зайцев рассказал об истории
фресковой живописи и процессе ее создания.
"Фрески выполняются
преимущественно темперой (краской на основе яйца). В XIX веке писали маслом, современные акрилом.
Иконопись наравне с фресковой живописью традициями уходит в искусство Византии
и поздней античности. Все древнерусские храмы подражали византийским.
Часто на Русь приезжали целые артели из Византии. Иконография (композиционные
схемы изображений) претерпела с тех пор незначительные изменения. Фрески как
феномен дают нам возможность оценить искусство древности", — поделился
эксперт.
Выходит, что Софийский собор,
как памятник древнерусского зодчества, является кладовой народного культурного наследия. Он наглядно демонстрирует сложный путь, который
прошла настенная живопись в храме за тысячу лет существования.
При этом грамотная реконструкция
старинной фрески, как отметил Александр Зайцев, не покушается на ее
историческую ценность. Художник не только восстанавливает визуальный ряд
изображения, но и оберегает объект древности от разрушения.
"Современная концепция
реставрации, в отличие от дореволюционной, борется за максимальное сохранение
оригинала. Если нет возможности отреставрировать, например, нет денег, часто
наносят слой штукатурки и новую фреску, но оригинал сохраняется под новыми
слоями. В дальнейшем можно будет убрать их и отремонтировать оригинал. Такая
практика очень распространена", — объяснил "Дни.ру" специалист.
Софийский собор в Новгороде открыт для посещения, поэтому увидеть
легендарные фрески вживую может почти каждый. Другое дело — взглянуть на храмовую живопись глазами творца
векового искусства.