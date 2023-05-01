Уважайте выбор своего чада.
Уважайте выбор своего чада.
Многие
родители стремятся помочь своим детям с выбором ВУЗа. Это обычная ситуация, ведь
взрослые всерьез обеспокоены судьбой старшеклассников. Но в этом процессе стоит
быть максимально тактичным и с уважением относиться к желаниям абитуриентов.
Какую помощь родители могут оказать будущему студенту, рассказала Анастасия
Чистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы «Метод»,
эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.
Нужно ли получать высшее образование?
Сегодня
большинство родителей хотят видеть своего ребенка студентом ВУЗа. Существует
убеждение, что без высшего образования невозможно найти высокооплачиваемую
работу и достичь успеха в жизни. Отсюда стремление взрослых любыми способами
«протолкнуть» выпускника в высшее учебное заведение, даже если у ребенка нет
желания или способностей к профессии.
Такое
отношение к обучению в ВУЗе обесценивает его, а для многих студентов оборачивается
напрасными стараниями и зря потраченными годами. Именно поэтому стоит подумать
на семейном совете, куда поступать ребенку. Иногда лучше получить среднее
специальное образование, если подросток проявляет к интерес к конкретной
профессии.
Уважайте выбор ребенка
Некоторые
родители настойчиво советуют детям: «Иди на юриста!», «Стань программистом!» — только
потому, что это модно, престижно или выгодно. Сегодня популярно учиться на IT-специалистов, маркетологов,
поскольку эти профессии востребованы и, как правило, высокооплачиваемые.
Порой
родители стремятся реализовать через детей собственные амбиции, если им самим в
молодости это не удалось. Например, мама работала учителем и очень жалела, что
не стала бухгалтером, ведь это престижная профессия. Своей дочери она советует
поступать на финансовый факультет, не интересуясь, хочет ли этого девушка.
Настойчивость
со стороны родителей может привести к тому, что ребенок так и не реализует в
полной мере свои таланты и разочаруется в жизни. Многие старшеклассники не
могут противостоять психологическому давлению взрослых и принимают их выбор.
Результат — напрасно потраченные годы, нелюбимая работа, депрессия, а порой и
сломанные судьбы.
Чтобы
избежать такого финала, уважайте выбор выпускника. Если сомневаетесь в его правильности,
сядьте с ребенком и ответьте вместе на вопросы:
· Какие способности, таланты помогут
абитуриенту достичь успеха в выбранной профессии?
· Какие экзамены придется сдавать при
поступлении?
· Какие успехи по профильным предметам у
старшеклассника в школе?
· Что ребенок знает о профессии, которую выбрал?
Если
есть возможность, устройте выпускнику встречу со специалистом данного профиля,
проведите экскурсию в офисе, на производстве. Глубокая осведомленность поможет
принять верное решение.
Ребенок не знает, кем хочет стать
Иногда
дети и рады бы выбрать будущую профессию, но не знают, кем стать. Принимая
решение, не стоит отталкиваться от любимого предмета в школе или знаний по
нему. Сегодня есть много специальностей в разных сферах.
Организуйте
ребенку участие в профориентационных мероприятиях. Это может быть день открытых
дверей в ВУЗе, в компании или на производстве, ярмарки
профессий, встречи со специалистами, экскурсии. Важно, чтобы выпускник
погрузился в рабочую атмосферу, осознал все плюсы и минусы специальностей, и на
основе полученных знаний и впечатлений нашел отклик к определенному направлению.
Постепенно конкретизируйте выбор, сужайте фокус до узкой ниши.
Выбор
профессии — ответственное решение. Обучение в ВУЗе требует больших временных,
энергетических, а порой и финансовых затрат, поэтому не стоит относиться к вопросу
халатно. Но и оказывать психологическое давление на ребенка нельзя. Помогите
ему принять решение, показав преимущества и недостатки разных профессий,
поддержите выбор старшеклассника. Так у него появится дополнительная мотивация
к учебе и чувство ответственности, без которого невозможна взрослая жизнь.