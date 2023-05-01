Уважайте выбор своего чада.

Уважайте выбор своего чада.Многиеродители стремятся помочь своим детям с выбором ВУЗа. Это обычная ситуация, ведьвзрослые всерьез обеспокоены судьбой старшеклассников. Но в этом процессе стоитбыть максимально тактичным и с уважением относиться к желаниям абитуриентов.Какую помощь родители могут оказать будущему студенту, рассказала АнастасияЧистякова — методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы «Метод»,эксперт по программам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, автор и ведущая онлайн-курсов.Нужно ли получать высшее образование?Сегоднябольшинство родителей хотят видеть своего ребенка студентом ВУЗа. Существуетубеждение, что без высшего образования невозможно найти высокооплачиваемуюработу и достичь успеха в жизни. Отсюда стремление взрослых любыми способами«протолкнуть» выпускника в высшее учебное заведение, даже если у ребенка нетжелания или способностей к профессии.Такоеотношение к обучению в ВУЗе обесценивает его, а для многих студентов оборачиваетсянапрасными стараниями и зря потраченными годами. Именно поэтому стоит подуматьна семейном совете, куда поступать ребенку. Иногда лучше получить среднееспециальное образование, если подросток проявляет к интерес к конкретнойпрофессии.Уважайте выбор ребенкаНекоторыеродители настойчиво советуют детям: «Иди на юриста!», «Стань программистом!» — толькопотому, что это модно, престижно или выгодно. Сегодня популярно учиться на IT-специалистов, маркетологов,поскольку эти профессии востребованы и, как правило, высокооплачиваемые.Поройродители стремятся реализовать через детей собственные амбиции, если им самим вмолодости это не удалось. Например, мама работала учителем и очень жалела, чтоне стала бухгалтером, ведь это престижная профессия. Своей дочери она советуетпоступать на финансовый факультет, не интересуясь, хочет ли этого девушка.Настойчивостьсо стороны родителей может привести к тому, что ребенок так и не реализует вполной мере свои таланты и разочаруется в жизни. Многие старшеклассники немогут противостоять психологическому давлению взрослых и принимают их выбор.Результат — напрасно потраченные годы, нелюбимая работа, депрессия, а порой исломанные судьбы.Чтобыизбежать такого финала, уважайте выбор выпускника. Если сомневаетесь в его правильности,сядьте с ребенком и ответьте вместе на вопросы:· Какие способности, таланты помогутабитуриенту достичь успеха в выбранной профессии?· Какие экзамены придется сдавать припоступлении?· Какие успехи по профильным предметам устаршеклассника в школе?· Что ребенок знает о профессии, которую выбрал?Еслиесть возможность, устройте выпускнику встречу со специалистом данного профиля,проведите экскурсию в офисе, на производстве. Глубокая осведомленность поможетпринять верное решение.Ребенок не знает, кем хочет статьИногдадети и рады бы выбрать будущую профессию, но не знают, кем стать. Принимаярешение, не стоит отталкиваться от любимого предмета в школе или знаний понему. Сегодня есть много специальностей в разных сферах.Организуйтеребенку участие в профориентационных мероприятиях. Это может быть день открытыхдверей в ВУЗе, в компании или на производстве, ярмаркипрофессий, встречи со специалистами, экскурсии. Важно, чтобы выпускникпогрузился в рабочую атмосферу, осознал все плюсы и минусы специальностей, и наоснове полученных знаний и впечатлений нашел отклик к определенному направлению.Постепенно конкретизируйте выбор, сужайте фокус до узкой ниши.Выборпрофессии — ответственное решение. Обучение в ВУЗе требует больших временных,энергетических, а порой и финансовых затрат, поэтому не стоит относиться к вопросухалатно. Но и оказывать психологическое давление на ребенка нельзя. Помогитеему принять решение, показав преимущества и недостатки разных профессий,поддержите выбор старшеклассника. Так у него появится дополнительная мотивацияк учебе и чувство ответственности, без которого невозможна взрослая жизнь.