Какую погоду принесет циклон во Владимирскую область? Синоптик Александр Шувалов из...

Какую погоду принесет циклон во Владимирскую область?Синоптик Александр Шувалов из прогностического центра «Метео» сообщил, что 1 мая погода будет ветреной из-за приближающегося. Температура в первый майский день будет укладываться в климатическую норму, как и осадки. Дождей на Первомай не ожидается.А вот после 2 и 3 мая осадки выпадут до двух-трех раз. На следующей неделе температура воздуха прогреется до 15-17 градусов. Как резюмировал эксперт, устойчивого тепла и сухости, как в апреле, ждать не стоит.Фото - pxfuel.com