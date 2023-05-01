Пенсии, налоги, льготы во Владимирской области: какие изменения произошли с 1 мая. Изучаем...

Пенсии, налоги, льготы во Владимирской области: какие изменения произошли с 1 мая.Изучаем сделанную ТАСС подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2023 года и коснутся многих россиян.Сохранность пенсионных накопленийПолномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию перешли Казначейству России. Закон призван обеспечить сохранность и возвратность средств пенсионных накоплений.Снижение комиссии для компанийБанк России с 1 мая 2023 года снизил максимальный размер комиссий банков для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и принимающих платежи через систему быстрых платежей, с 0,4 до 0,2% от суммы платежа. Об этом говорится в сообщении ЦБ. Там также отметили, что для самих граждан платежи за любые товары и услуги через СБП, в том числе ЖКУ, по-прежнему остаются бесплатными.Упрощение поддержки семьями участников СВОЕсли в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке признется безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащих смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица. Это упростит процедуры получения социальных выплат их родственниками.Сведения об умерших клиентах банковФедеральная налоговая служба будет информировать банки о снятии с налогового учета гражданина в связи с его смертью. После получения такой информации банки должны прекратить все операции по его счетам. При этом указанные сведения отнесены к налоговой тайне. Изменения не позволят пользоваться платежными картами умершего незаконно.Доставка пенсийДоставка страховой пенсии, выплачиваемой наличными, будет исключительно через организации федеральной почтовой связи — "Почту России". Изменение позволит сделать получение пенсий на территории всей страны гарантированным и бесперебойным.Фото https://www.pxfuel.com