Первые лица Владимирской области поздравили жителей с 1 мая. Уважаемые жители Владимирской...

Первые лица Владимирской области поздравили жителей с 1 мая.Уважаемые жители Владимирской области!Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!Первомай заряжает нас теплом, отличным настроением и вдохновляет на новые свершения. Этот праздник объединят всех, кто вкладывает душу в любимое дело и своим трудом вносит вклад в развитие малой Родины и России в целом. Именно благодаря трудолюбию и ответственному отношению к делу жителей региона продолжается реализация национальных проектов, развитие инфраструктуры, укрепление экономического потенциала Владимирской области.Создана уже вторая особая экономическая зона. В регионе появятся новые производства и предприятия. В ближайшие 5 лет на двух ОЭЗ появятся 15 тысяч рабочих мест. Особое внимание мы уделяем трудоустройству молодёжи. Сейчас рынок труда нуждается в молодых кадрах.На особом контроле властей региона – защита прав и интересов рабочих. Чтобы у каждого были комфортные условия труда и достойная зарплата. Для этого Правительство Владимирской области и областное объединение организаций профессиональных союзов подписали новое соглашение. Оно придаст новый импульс развитию профсоюзного движения.Особые слова благодарности – ветеранам труда. Благодаря вам даже в самые непростые годы наша страна развивалась и крепла. Ваша любовь к Родине, стремление созидать являются для нас нравственным ориентиром. Сегодня мы также осознаём ответственность за судьбу России. В зоне специальной военной операции сражаются наши земляки, предприятия области выпускают полевые кухни, печи, маскировочные сети, а волонтёры собирают дополнительную помощь для солдат. Жителей региона вновь объединил призыв «Всё для фронта! Всё для победы!». Спасибо каждому за неравнодушие и поддержку нашей армии.Дорогие друзья, желаем вам крепкого здоровья, энтузиазма, сил и новых трудовых успехов.Губернатор Владимирской областиА.А. АвдеевПредседатель Законодательного СобранияВладимирской областиВ.Н. КиселёвГлавный федеральный инспекторпо Владимирской областиС.С. Мамеев