Прокуратура Владимирской области нашла нарушения в исправительной системе. Заместитель прокурора...

Прокуратура Владимирской области нашла нарушения в исправительной системе.Заместитель прокурора Владимирской области Евгений Ортиков посетил ИЦ-1 и СИЗО-3 УФСИН России по Владимирской области в Кольчугине. Он побеседовал с осужденными, провел проверку наличия необходимых помещений, инвентаря и мебели, достаточности мер, принимаемых администрацией учреждения к обеспечению надзора за ними. А также соблюдения порядка применения мер поощрения и взыскания, условий содержания лиц, находящихся под следствием, качество питания и качество оказания им медицинской помощи, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки выявлен ряд нарушений в части материально-бытового обеспечения, соблюдения режимных требований, а также законодательства о здравоохранении.В адрес УФСИН региона подготовлено представление.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.