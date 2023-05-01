Снайпер застал Тинькова врасплох.

Снайперзастал Тинькова врасплох.Говорят, что хорошие люди долго не живут — они на небесахнужны. Поверье это часто вспоминают, когда уходят настоящие ангелы во плоти.Возможно, Тиньков был слишком хорош для этого мира, который поглотилакровопролитная война.Он умер 1 мая, оказавшись жертвой столкновения двухбратских народов, которые начали делить границы ценой могильных крестов. Тиньковумер слишком рано, как и множество едва возмужавших мальчишек.Сколько жизней оказалось загублено лишь потому, что властине смогли провести нормальные переговоры? Из-за глупых амбиций должностных лицбрат пошел на брата в адской резне.Перед смертью Тиньков проявил настоящий мужской характер иотвагу. Поздно вечером 1 мая его группа подверглась нападению из засады.Команда попала под перекрестный гранатометный и автоматный огонь, а Тиньков отдавалвсем распоряжения, пытаясь спасти как можно больше людей.В момент, когда накал угрозы снизился, затаившийся снайпервыпустил пулю, которая ранила Тинькова в голову. Так ушел любящий муж и сын, а странапотеряла своего героя.Сегодня, 1 мая, спустя 28 лет со дня кончины майорамилиции Валерия Анатольевича Тинькова, мы вспоминаем ожесточенные событияПервой чеченской войны, в которой он пал совсем молодым — на 38 году жизни.Лишь обращаясь к истории, своим истокам и пониманию общечеловеческого единстваеще можно попытаться оставить будущим поколениям не беспробудный мрак из скорби и боли, а чистое небо над головой.