Снайпер
застал Тинькова врасплох.
Снайпер
застал Тинькова врасплох.
Говорят, что хорошие люди долго не живут — они на небесах
нужны. Поверье это часто вспоминают, когда уходят настоящие ангелы во плоти.
Возможно, Тиньков был слишком хорош для этого мира, который поглотила
кровопролитная война.
Он умер 1 мая, оказавшись жертвой столкновения двух
братских народов, которые начали делить границы ценой могильных крестов. Тиньков
умер слишком рано, как и множество едва возмужавших мальчишек.
Сколько жизней оказалось загублено лишь потому, что власти
не смогли провести нормальные переговоры? Из-за глупых амбиций должностных лиц
брат пошел на брата в адской резне.
Перед смертью Тиньков проявил настоящий мужской характер и
отвагу. Поздно вечером 1 мая его группа подверглась нападению из засады.
Команда попала под перекрестный гранатометный и автоматный огонь, а Тиньков отдавал
всем распоряжения, пытаясь спасти как можно больше людей.
В момент, когда накал угрозы снизился, затаившийся снайпер
выпустил пулю, которая ранила Тинькова в голову. Так ушел любящий муж и сын, а страна
потеряла своего героя.
Сегодня, 1 мая, спустя 28 лет со дня кончины майора
милиции Валерия Анатольевича Тинькова, мы вспоминаем ожесточенные события
Первой чеченской войны, в которой он пал совсем молодым — на 38 году жизни.
Лишь обращаясь к истории, своим истокам и пониманию общечеловеческого единства
еще можно попытаться оставить будущим поколениям не беспробудный мрак из скорби и боли, а чистое небо над головой.