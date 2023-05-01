Смотрите Вести в 21.05: По Владимиру проехал первомайский троллейбус.
Первомай!
- Первомайский,...
Смотрите "Вести" в 21.05: По Владимиру проехал первомайский троллейбус.
Первомай!
- Первомайский, бесплатный, ностальгический... В день весны и труда на линию во Владимире вышел ретро-троллейбус.
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