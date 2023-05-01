Смотрите Вести в 21.05: По Владимиру проехал первомайский троллейбус. Первомай! - Первомайский,...

Смотрите "Вести" в 21.05: По Владимиру проехал первомайский троллейбус.Первомай!- Первомайский, бесплатный, ностальгический... В день весны и труда на линию во Владимире вышел ретро-троллейбус.Первый капремонт.- Масштабный предъюбилейный ремонт суздальской больницы. Как будет выглядеть обновленный стационар и когда завершатся работы?Восточная традиция.- И карнай позвал на торжество. Как во Владимире отметили навруз - праздник весны и начала нового сельскохозяйственного года?