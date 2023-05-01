Специалисты по развитию туризма приехали во Владимир за опытом работы частных музеев. За...

Специалисты по развитию туризма приехали во Владимир за опытом работы частных музеев.За туристическим опытом - во Владимир. В городе побывала делегация из столицы Золотого Кольца- Ярославля. Об итогах встречи- Фёдор Лалакин.Союз городов Золотого кольца России - потому и союз. Всё - для общего успеха и развития одного из самых популярных в стране туристических маршрутов. Делегацию из Ярославля особенно заинтересовал опыт работы частных музеев во Владимире.Елена Гудкевич, заместитель главы г.Ярославля:- Конечно бы хотелось поделиться своим опытом и перенять опыт Владимира по содействию в развитии частных музеев, вообще эта идея взаимодействия городов, она очень нравится Ярославлю, Ярославль ее продвигает.Владимиру есть, чем удивить гостей. И речь не только об известных архитектурных памятниках. Город активно продвигает новые форматы работы с туристами, частные экспозиции и семейные экскурсионные программы.Татьяна Пикунова создательница владимирского "Музея ложки":- Нам очень важно, что нас представляют на выставках, потому что, конечно, один маленький частный музей не может себе позволить на крупной международной выставке свой собственный стенд, поэтому здесь город оказывает нам всегда, ежегодно два раза в год поддержку.Ярославским партнерам представили афишу мероприятий, проводимых под эгидой мэрии - от "Рождественской ярмарки до Вишневого спаса". Задача на перспективу- сформировать единый событийный календарь для всего Золотого Кольца.Дмитрий Наумов - глава г.Владимир:- Задача наша основная, просто найти общие моменты пересечения, общие вопросы интереса, создать возможность единого пространства под логотипом золотого кольца для того, чтобы можно было презентовать людям начиная от гостиничного бизнеса, общепита, всех туристических, исторических мест, для того, чтобы можно было объединить маршруты ну и конечно сделать максимально доступной информационную среду.Владислав Попов- заместитель главы администрации г. Владимира:- Чтобы люди, например, видели, что вот, что-то хорошее проходит в Костроме, сел на машину, приехал в Кострому, потом оттуда поехал в Ярославль, потом оттуда поехал во Владимир, то есть таким образом мы организуем то, о чем нам давно говорит государство: система внутреннего туризма.Рабочая встреча проходила в Патриаршем саду. Владимирский "ботанический сад" с его современным историко-образовательным наполнением впечатлили гостей. Они отметили, что место само по себе наглядно демонстрирует туристический потенциал областной столицы.Федор Лалакин, Александр Чунаев Вести- Владимир