Стали известны подробности прощания с ушедшим из жизни легендарным гимнастом Юрием...

Стали известны подробности прощания с ушедшим из жизни легендарным гимнастом Юрием Королевым.Информация ГТРК "Владимир" поступила от спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва.С многократным чемпионом мира по спортивной гимнастике, прославленным владимирским спортсменом Юрием Королёвым простятся в среду, 3 мая.Траурный для владимирского спорта день начнётся с отпевания чемпиона под сводами Успенского кафедрального собора. Оно начнётся в 10.30.Гражданская церемония прощания с Юрием Николаевичем Королёвым состоится с 12.00 до 13.00 по адресу:г.Владимир,ул.Мира,д.55 в Доме Культуры молодежи.Похоронят чемпиона на кладбище в Улыбышево на "Аллее славы".Напомним, что 29 апреля у спортсмена на 61-ом году жизни остановилось сердце.Как сообщили ГТРК "Владимир" в школе олимпийского резерва имени Толкачёва, ещё накануне вечером прославленный гимнаст Юрий Королёв провел тренировку. Он готовил двух владимирских спортсменов-членов национальной сборной- к первенству России. Однако, уже тогда неважно себя чувствовал. Инфаркт у Юрия Николаевича случился поздно вечером. Чемпиона отвезли в кардиологическое отделение на улице Каманина. Юрий Николаевич Королёв ночь провёл в реанимации. Врачи оказывали всю необходимую помощь.