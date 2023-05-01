Студентка из Владимирской области стала дипломантом XXII Молодёжных Дельфийских игр...

Студентка из Владимирской области стала дипломантом XXII Молодёжных Дельфийских игр России-2023.Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, в Саратове завершились XXII Молодёжные Дельфийские игры России-2023. Участники Игр состязались в конкурсах по различным дисциплинам: художественное, научно-исследовательское, прикладное творчество.Владимирскую область представляла Дина Рябова студентка Муромского педагогического колледжа. В номинации "Искусство воспитания" девушка получила специальный диплом. Как сообщают на официальном сайте колледжа, Диана провела внеклассное мероприятие, приуроченное к году педагога и наставника.Фото - официальная группа Муромского педагогического колледжа.