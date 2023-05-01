Суздаль принял всероссийские соревнования по боксу, посвященные 100-летию спортобщества Динамо....

Суздаль принял всероссийские соревнования по боксу, посвященные 100-летию спортобщества "Динамо".Турнир прошел в туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский Посад". Победителем стала сборная нашего региона.Сто три спортсмена, 23 региона. Участники — мужчины от 19 до 40 лет. Среди сильнейших — наши, владимирские боксеры.По итогам турнира в Суздале у нашей команды 4 бронзы, одно серебро и сразу три золота. Одно из них владимирцам принес мастер спорта Рамазан Дадаев — талантливый боксер родился в Дагестане, но уже давно живет и тренируется во Владимирской области.Рамазан Дадаев мастер спорта по боксу, Владимирская область:- Все получалось - держать на передней, вытаскивать, держать на правой. С первого раунда все получилось, все хорошо пошло. СКЛЕЙКА. На этот сезон у нас в планах выиграть чемпионат России, поехать на чемпионат Европы. Выиграть чемпионат Европы.И цели вполне достижимы. В этом году сразу 12 спортсменов из нашего региона вошли в состав сборной России по боксу. В том числе, Рамазан. На всероссийских соревнованиях общества «Динамо» Дадаев еще раз продемонстрировал - он в отличной форме.Евгений Лобосов старший тренер сборной команды по боксу Владимирской области:- Соревнования статусные. Здесь сильные ребята: и чемпионы страны, и призеры страны, и мастера спорта международного класса. На кого рассчитывали мы, результат свой выполнили, как и положено. Ну, и молодые ребята достойно себя показали и продемонстрировали яркие и зрелищные поединки.В 1923 году общество «Динамо» было создано для сотрудников органов правопорядка и безопасности — чтобы люди в форме могли организованно заниматься спортом. Но очень скоро спортивное движение стало всенародно любимой организацией, которая, кстати, стоит у истоков возрождения отечественного бокса. И год своего 100-летия всероссийское общество динамо отмечает масштабным турниром в Суздале. В туристическом комплексе Арт-отеле «Николаевский Посад».Сергей Гусаров заместитель председателя Всероссийского общества «Динамо»:- Не первый раз проводим на этом объекте мероприятие. И все проходит на высшем уровне. Потому что здесь и руководство, неравнодушное к спорту. И руководитель сам бывший боксер. То есть, с боксом у нас здесь проблем вообще нет. И проживание здесь. Очень удобная локация, очень удобный объект.Турнир — специальный отбор в рамках общества «Динамо» на Чемпионат страны. Сильнейшие боксеры России встретятся на ринге в августе в Хабаровске.Кристина Иванова, Вести «Владимир».