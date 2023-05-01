Танец тысячи птиц могли наблюдать у себя за окнами жители Коврова. Сотни пернатых...

"Танец тысячи птиц" могли наблюдать у себя за окнами жители Коврова.Сотни пернатых (предположительно - скворцов) сбились в огромное облако, которое принимало в воздухе причудливые формы. Это явление называется "мурмурация". Алгортимы такого синхронного полета птиц даже для ученых - загадка. Обычно мурмурируют птицы незадолго до захода солнца вблизи места ночевки. В Коврове стая обосновалась в окрестностях Кукушкиного пруда.(видео ВКонтакте "Подслушано Ковров")