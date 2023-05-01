Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с двумя иномарками около деревни Брыковы горы в Александровском районе Владимирской области, произошедшей днем 30 апреля.

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии с двумя иномарками около деревни Брыковы горы в Александровском районе Владимирской области, произошедшей днем 30 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительным данным, около 14:00 56-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу, где врезался в «Митсубиси» 74-летнего мужчины. В результате столкновения