В Суздале к юбилею ремонтируют районную больницу.
Медицинская перезагрузка в Суздале. В преддверии...
В Суздале к юбилею ремонтируют районную больницу.
Медицинская перезагрузка в Суздале. В преддверии тысячелетия города продолжается масштабный ремонт стационара районной больницы. Репортаж Ольги Яцык.
- Сюда вставляется "банка Боброва" с увлажнителем и в ней находится пузырик. То есть, эта система была разработана для борьбы с ковидом.
Денис Хрящёв - главный инженер суздальской районной больницы. Рассказывает о нюансах ремонта отделений терапии и хирургии. Например, сохранение кислородной системы. За семь недель проведен демонтаж внутренних помещений, уложена напольная плитка, заменены коммуникации. В бригаде трудятся 50 человек. Через три месяца эти отделения будет не узнать, говорят строители.
Денис Хрящёв - главный инженер Суздальской районной больницы:
- Как небо и земля, конечно. То есть, в целом, здесь будет уже все по современным стандартам. Осталась подвесная система типа "армстронг" и доделать косметический ремонт.
Здание районной больницы построено в 72-м году. Ремонт здесь проводили более 30-ти лет назад. Обновления помещения требовали давно. Прежде всего, это улучшит качество лечения и пребывания пациентов в стенах стационара, говорит главный врач Сергей Тимкин. На время ремонта неотложную помощь оказывают владимирские больницы.
Сергей Тимкин - главврач Суздальской районной больницы - 249 млн. выделено на капитальный ремонт стационара:
- Здесь сейчас сокращено количество коек на 50 процентов. Было 108 - стало 50 коек за счет ремонта. Частично мы ремонтируем сначала одно крыло, потом переходим в другое крыло. Плюс операционная, приемное отделение.
Изменения будут везде. Вплоть до системы освещения и вентиляции. Вместо ртутных ламп - энергосберегающие, а вентиляцию поднимут на два с половиной метра. Раньше ее прятали за дополнительными щитами, которые значительно опускали уровень потолка.
Денис Хрящёв - главный инженер Суздальской районной больницы:
- При моем росте 1.92, то есть, будь я немножко выше, я бы головой уже цеплял светильники.
Больница обслуживает 46 тысяч человек. Это сам Суздаль и населенные пункты района. Полностью ремонт закончат к концу декабря.
Ольга Яцык:
- А в этом крыле ремонт только предстоит. Сейчас здесь находятся терапия, хирургия, детское отделение и гинекология. Ремонт начнется в июне и уже к сентябрю Суздальский район получит новый лечебный блок.
И не только. Началось строительство новой городской поликлиники. На эти нужды из федерального бюджета выделили 522 миллиона рублей.
Андрей Майоров - представитель фирмы-подрядчика:
- В активной фазе мы ведем работы три недели, копаем котлован. Планируем завершить работу в начале июля. Сложностей абсолютно нет никаких, кроме зависимости от погоды.
Поликлинику строят по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Работы продлятся до 24 года.
Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир