В Суздале к юбилею ремонтируют районную больницу. Медицинская перезагрузка в Суздале. В преддверии...

В Суздале к юбилею ремонтируют районную больницу.Медицинская перезагрузка в Суздале. В преддверии тысячелетия города продолжается масштабный ремонт стационара районной больницы. Репортаж Ольги Яцык.- Сюда вставляется "банка Боброва" с увлажнителем и в ней находится пузырик. То есть, эта система была разработана для борьбы с ковидом.Денис Хрящёв - главный инженер суздальской районной больницы. Рассказывает о нюансах ремонта отделений терапии и хирургии. Например, сохранение кислородной системы. За семь недель проведен демонтаж внутренних помещений, уложена напольная плитка, заменены коммуникации. В бригаде трудятся 50 человек. Через три месяца эти отделения будет не узнать, говорят строители.Денис Хрящёв - главный инженер Суздальской районной больницы:- Как небо и земля, конечно. То есть, в целом, здесь будет уже все по современным стандартам. Осталась подвесная система типа "армстронг" и доделать косметический ремонт.Здание районной больницы построено в 72-м году. Ремонт здесь проводили более 30-ти лет назад. Обновления помещения требовали давно. Прежде всего, это улучшит качество лечения и пребывания пациентов в стенах стационара, говорит главный врач Сергей Тимкин. На время ремонта неотложную помощь оказывают владимирские больницы.Сергей Тимкин - главврач Суздальской районной больницы - 249 млн. выделено на капитальный ремонт стационара:- Здесь сейчас сокращено количество коек на 50 процентов. Было 108 - стало 50 коек за счет ремонта. Частично мы ремонтируем сначала одно крыло, потом переходим в другое крыло. Плюс операционная, приемное отделение.Изменения будут везде. Вплоть до системы освещения и вентиляции. Вместо ртутных ламп - энергосберегающие, а вентиляцию поднимут на два с половиной метра. Раньше ее прятали за дополнительными щитами, которые значительно опускали уровень потолка.Денис Хрящёв - главный инженер Суздальской районной больницы:- При моем росте 1.92, то есть, будь я немножко выше, я бы головой уже цеплял светильники.Больница обслуживает 46 тысяч человек. Это сам Суздаль и населенные пункты района. Полностью ремонт закончат к концу декабря.Ольга Яцык:- А в этом крыле ремонт только предстоит. Сейчас здесь находятся терапия, хирургия, детское отделение и гинекология. Ремонт начнется в июне и уже к сентябрю Суздальский район получит новый лечебный блок.И не только. Началось строительство новой городской поликлиники. На эти нужды из федерального бюджета выделили 522 миллиона рублей.Андрей Майоров - представитель фирмы-подрядчика:- В активной фазе мы ведем работы три недели, копаем котлован. Планируем завершить работу в начале июля. Сложностей абсолютно нет никаких, кроме зависимости от погоды.Поликлинику строят по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". Работы продлятся до 24 года.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир