Все они госпитализированы больницу.

Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух иномарок у посёлка Боголюбово. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в УМВД по Владимирской области.В 20:40 на 5 км автомагистрали Р-132 «Золотое кольцо», у восточного соединения с М-7, произошла авария. Сидевшая за рулём «Ауди» 27-летняя девушка, не учла погодные условия и выехала на встречку, где врезалась в «Шевроле», которым управлял 44-летний мужчина.Пострадали шестеро человек: водитель «Ауди» и пятеро пассажиров двух машин (двое детей). Все они госпитализированы больницу.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.