Владимирцы присоединятся к праздничной акции Окна Победы. Учреждения социального обслуживания...

Владимирцы присоединятся к праздничной акции "Окна Победы".Учреждения социального обслуживания населения тоже присоединились к областной акции «Окна Победы», сообщила пресс-служба Правительства ВО.Воспитанники Тюрмеровского учебного центра украсили окна фотографиями и аппликациями. А проживающие и сотрудники Собинского интерната расписали окна яркими красками.Напомним, что акция призвана ещё раз напомнить о мужестве и героизме советского народа, проявленных во время Великой Отечественной войны.Ценность акции в том, что, даже не выходя из дома, мы можем выразить признательность ветеранам и почтить память павших героев, которые подарили нам мирное небо.Фото: пресс-служба Правительства ВО.