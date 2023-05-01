Владимирские магазины торговали просроченными продуктами. Активисты «Народного контроля» месяц...

Владимирские магазины торговали просроченными продуктами.Активисты «Народного контроля» месяц назад в магазине «Дикси» на Василисина, 4 было набрали 4 торговых тележки просроченных продуктов питания. Повторный визит показал, что ситуация стала лучше, но нарушения пока есть, сообщила пресс-служба "ЕР".— В данном случае стоит отметить, что прогресс у магазина определенно есть, по крайней мере просроченной продукции в ходе повторного мониторинга выявлено значительно меньше. Будем надеяться, что в дальнейшем сотрудники магазина устранят все нарушения, а руководство торговой сети обеспечит комфортные условия для выполнения должностных обязанностей. Чтобы персонал успевал выполнять свои прямые обязанности в том числе и по обеспечению выполнения требований и норм действующего законодательства, — отметил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.С истекшими строками годности здесь продавались сливки «Белый город», йогурт «Alpenland», чипсы «Lays» и шоколад «Sneakers». Кроме того, пельмени, крабовые палочки и наггетсы реализуются без товарно-сопроводительной информации, а на рыбе путассу отсутствует дата изготовления и срок годности. Также на дне холодильной камеры обнаружены остатки продуктов.Фото https://er.ru/