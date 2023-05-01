Прощание с великим российским гимнастом Юрием Королевым, скончавшимся 29 апреля в возрасте 61 года, пройдет 3 мая в Доме Культуры молодежи. «Спортсмен будет похоронен на “аллее славы”

Прощание с великим российским гимнастом Юрием Королевым, скончавшимся 29 апреля в возрасте 61 года, пройдет 3 мая в Доме Культуры молодежи. «Спортсмен будет похоронен на “аллее славы” городского кладбища “Улыбышево” рядом с Николаем Андриановым и Юрием Рязановым», – сообщили в Спортивной школе имени Н.Г. Толкачева. Отпевание пройдёт в Успенском соборе в 10:30. Прощание начнется в