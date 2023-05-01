Во Владимире вспоминают ушедшего из жизни гимнаста Юрия Королёва, девятикратного чемпиона...

Во Владимире вспоминают ушедшего из жизни гимнаста Юрия Королёва, девятикратного чемпиона мира.Горькая утрата для всего отечественного спорта. Каким его запомнят земляки? Слово- Марии Платанюк.Скромный. Немногословный. С неизменной улыбкой. Талантливый невероятно. Гимнастике верный- бесконечно. Путь к мировым вершинам простой владимирский мальчишка Юра Королёв начал в знаменитом Спортивном переулке. Гимнастика из увлечения превратилась в дело жизни. Её смысл. Младшего товарища (между ними была разница в 10 лет ) очень ценил великий Николай Андрианов. "Королёв во время во время соревнований полностью раскрепощается, к нему приходят лёгкость и ощущение того, что он может сделать всё. Прекрасное качество истинного мастера".- Юра должен был превзойти хотя бы чуть-чуть высочайший уровень гимнастики Андрианова. Добавив своё, "королёвское". И этим " королёвским чуть-чуть" были соскок - тройное сальто с колец, двойное сальто вперёд в вольных упражнениях. И соскок через стойку в коня.На уникальных кадрах хроники Королёв вместе со своим тренером Александром Фёдоровым. Судьям и соперникам казалось, элементы Юрий выполняет словно играючи. Без натуги. Но за высокими результатами- труд до седьмого пота. Железная воля. Королёв стал одной из самых ярких звёзд владимирской спортивной гимнастики. Лучший в мире он всегда оставался очень требовательным к себе. И об этой внутренней дисциплине всегда напоминал и подопечным.Юрий Королёв, девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР:- Я стараюсь научить спортсменов анализировать свою программу до соревнований. Прокручивать в голове всю программу, все нюансы, на которых ты можешь упасть, споткнуться. Это надо делать обычно за день до соревнований, обычно я так делал, когда ложился спать.Годы блистательных побед. Королёв шёл, безусловно, к золоту Олимпиады. Но на Кубке СССР в 87-ом получил тяжелую травму- разрыв ахилла. Но после восстановления остался в спорте. И всегда в его жизни была родная школа имени Толкачёва.Кубки, золотые медали, мировое признание... И при этом- абсолютное отсутствие "звездной болезни". "Трудяга". Так говорили о Королёве. Последнюю тренировку- с братьями Акиньшиными (Юрий Николаевич готовил их к первенству России) он провёл в пятницу вечером. Уже тогда, по воспоминаниям коллег, почувствовал недомогание. Боль в груди. А несколько часов спустя- скорая, реанимация... Врачи боролись за жизнь гимнаста. Но сердце Юрия Королёва не выдержало. Его уход - колоссальная утрата.Виталий Иванчук, директор спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачёва:- Он - легенда спорта. Не только российского, всего мирового спорта. Когда он выходил, все его боялись. Когда он выходил, он выходил выигрывать. И даже в личном общении он говорил: "Виталий, для меня кроме золотых других медалей не существуетКазалось, совсем недавно прославленный гимнаст отмечал юбилей. Юрия Николаевича чествовали коллеги, друзья, воспитанники. Поздравить Королёва тогда пришёл и самый младший в семье. Внук Сева. Чемпион улыбался: "у меня на него большие планы".Юрий Николаевич очень многого не успел. Чемпиону было всего 60.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".Прощание с Юрием Королёвым пройдет во Владимире в среду, 3-его мая. В 10.30 начнётся отпевание в Успенском кафедральном соборе. Гражданская церемония прощания с чемпионом состоится с 12 до 13.00 в Доме культуры молодёжи, на Мира, 55.