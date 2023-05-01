Во Владимирской области пройдкт всероссийские соревнования по айкидо и гимнастике.
- 3 мая на...
Во Владимирской области пройдкт всероссийские соревнования по айкидо и гимнастике.
- 3 мая на площадке «Суздаль Арена» — открытие Всероссийского форума айкидо «Владимирский лев». Начало — в 10:00.
- во Владимире в спорткомплексе «ВладимирИнтерспорт» — открытие всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Хрустальные звездочки» памяти ЗТ СССР А.В. Фёдорова». Начало — в 12:00.
- 6 мая в Коврове, в спорткомплексе «Молодёжный» — открытие межрегиональных соревнований по дзюдо «Патриот», посвящённых празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Начало — в 12:00.
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