Во Владимирской области пройдут всероссийские соревнования по айкидо и гимнастике. - 3 мая на...

Во Владимирской области пройдут всероссийские соревнования по айкидо и гимнастике.- 3 мая на площадке «Суздаль Арена» — открытие Всероссийского форума айкидо «Владимирский лев». Начало — в 10:00.- во Владимире в спорткомплексе «ВладимирИнтерспорт» — открытие всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Хрустальные звездочки» памяти ЗТ СССР А.В. Фёдорова». Начало — в 12:00.- 6 мая в Коврове, в спорткомплексе «Молодёжный» — открытие межрегиональных соревнований по дзюдо «Патриот», посвящённых празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Начало — в 12:00.Фото https://www.pxfuel.com