Во Владимирской области разоблачен водитель, купивший права в Интернете. На автостоянке в Коврове...

Во Владимирской области разоблачен водитель, купивший права в Интернете.На автостоянке в Коврове 28-летний водитель автомобиля «Шевроле», выезжая со своего парковочного места, задел соседний легковой автомобиль. При проверке водительского удостоверения госавтоинспекторы, прибывшие на место ДТП, усомнились в его подлинности.Эксперты установили, что документ является поддельным по технологии изготовления, сообщила пресс0-служба УМВД по Владимирской области.Автолюбитель признался, что, не желая проходить обучение в автошколе и сдавать экзамен , заказал водительские права в Интернете.Отдела дознания МО МВД России «Ковровский» уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа».Подозреваемому находится под подпиской.Аналогичные уголовные дела были возбуждены накануне в отношении двоих жителей Суздальского района, напомнили в полиции.Фото https://www.pxfuel.com