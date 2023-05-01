Во Владимирской области сгорел жилой дом со всем имуществом. Накануне в 22-часа 50 минут из...

Во Владимирской области сгорел жилой дом со всем имуществом.Накануне в 22-часа 50 минут из поселка Трюмеровка Судогодского района поступил сигнал о возгорании в жилом доме на улице Муромская, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Вызов был совершен несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Пожарные ликвидировали пожар на площади 180 кв. м. Сгорели конструкции дома и имущество.Погибших и пострадавших нет. Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.