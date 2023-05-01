Во Владимирской области стали обнаруживать 500-рублевые поддельные купюры. Всего в регионе в I...

Во Владимирской области стали обнаруживать 500-рублевые поддельные купюры.Всего в регионе в I квартале 2023 года выявили 40 подделок. В январе-марте прошлого года их было 75.Больше половины выявленных банкирами поддельных дензнаков — это банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Таких купюр изъято 25 штук. Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 6 поддельных банкнот достоинством две тысячи рублей и 5 тысячерублевок, тогда как годом ранее — 18 и 4 соответственно. Кроме этого, в I квартале этого года в регионе обнаружено 2 фальшивые банкноты номиналом 500 рублей, а также две десятирублевые монеты, сообщила пресс-служба Отделения Владимир Банка России.«Не стоит пренебрегать проверкой наличных денег, которые попадают вам в руки. При определении подлинности банкноты нужно руководствоваться так называемым правилом «трех П»: повернуть, потрогать и посмотреть на купюру. Владимирцы чаще всего обращают внимание только на водяные знаки, но необходимо проверять еще несколько признаков: элементы с повышенным рельефом, микротексты, наблюдать за эффектом перемещения цифр на защитной нити или яркой блестящей полосы на гербе города», — пояснила эксперт владимирского отделения Банка России Наталья Верба.Фото https://www.pxfuel.com