Об этом рассказали очевидцы происшествия, которые опубликовали кадры с места аварии.

Во Владимирской области в лобовом ДТП погиб водитель Kia. Об этом рассказали очевидцы происшествия, которые кадры с места аварии.Накануне около 15 часов на автомагистрали «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики» возле деревни Брыковы горы произошло столкновение двух иномарок: Kia и Mitsubishi. Одна из машин выехала на встречку и протаранила второй автомобиль. В результате автокатастрофы водитель «корейца» погиб.