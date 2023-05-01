Во Владимирской области во вторник 2 мая будет пасмурно, но без дождей. Ясному утру придет на...

Во Владимирской области во вторник 2 мая будет пасмурно, но без дождей.Ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться, прогнозируют синоптики.Без осадков. Воздух прогреется до 14 градусов.Атмосферное давление будет расти - 797 до 755.Ветер слабый, максиму 2,6 метров в секунду.Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Иоанна Ветхопещерника. В народе этого святого называли Иваном Воином, и верили в него как в избавителя от воров. Был обычай расстилать на земле холсты, класть пироги. Таким образом наши предки угощали весну, чтобы она дала хороший урожай. В это время зацветает бузина, желтая акация, полевой клен, осина.Фото https://www.pxfuel.com