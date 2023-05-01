Во Владимирской области выгорело 400-метровое пустующее здание. Накануне в 18 часов 24 минуты из...

Во Владимирской области выгорело 400-метровое пустующее здание.Накануне в 18 часов 24 минуты из Струнина поступил сигнал о возгорании в пустующем здании в Вокзальном переулке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Вызов в пожарную несвоевременно, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение здания по всей площади. Ликвидировано горение кровли и внутренней отделки на площади 400 кв. м.Дознаватель устанавливает причину.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.