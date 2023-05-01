Во Владимирской области за сутки еще 46 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 1 мая...
Во Владимирской области за сутки еще 46 человек заболели коронавирусом.
За прошедшие сутки 1 мая лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 случаев во Владимире,
4 - в Муромском районе,
6 - в Ковровском,
2 - в Кольчугинском,
2 - в Александровском,
2 - в Юрьев-Польском,
6 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Судогодском,
1 - в Собинском,
1 - в г. Радужный,
2 - в Камешковском,
1 - в Гороховецком,
2 - в Меленковском,
1 - в Вязниковском,
2 - в Суздальском,
1 - в Селивановском.