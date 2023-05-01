Во Владимирской области за сутки еще 46 человек заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 1 мая...

Во Владимирской области за сутки еще 46 человек заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 1 мая лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 случаев во Владимире,4 - в Муромском районе,6 - в Ковровском,2 - в Кольчугинском,2 - в Александровском,2 - в Юрьев-Польском,6 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Судогодском,1 - в Собинском,1 - в г. Радужный,2 - в Камешковском,1 - в Гороховецком,2 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,2 - в Суздальском,1 - в Селивановском.