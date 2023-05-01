Во Владимирской области женщину, оформившую купленное на материнский капитал жилье на себя,...

Во Владимирской области женщину, оформившую купленное на материнский капитал жилье на себя, заставят поделиться с детьми.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что матерью троих несовершеннолетних детей с использованием средств материнского капитала приобретено жилое помещение. При этомоно оформлено оформлено в ее единоличную собственность, когда как закон требует оформлять такое жилье в долевую собственность, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Прокурор направил в Гусь-Хрустальный городской суд иск с требованием оформить в собственность детей доли жилого помещения.Фото https://www.pxfuel.com/