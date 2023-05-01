На пожар в доме №5 по улице Московской, что находится в Коврове приехали 22 спасателя на 6 пожарных машинах. На месте происшествия бригада увидела дым, который шел из квартиры на первом этаже. ..

На пожар в доме №5 по улице Московской, что находится в Коврове приехали 22 спасателя на 6 пожарных машинах. На месте происшествия бригада увидела дым, который шел из квартиры на первом этаже. Проникнув в жилье огнеборцы обнаружили горящую кровать.Пламя распространилось всего на 3 квадратных метра, его удалось быстро потушить. Во время ЧП никто не пострадал, но из дома было эвакуировано 12 человек. Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего.