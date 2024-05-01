В преддверии 9-го мая во Владимире прошёл межнациональный поэтический фестиваль О Великой Победе -...

В преддверии 9-го мая во Владимире прошёл межнациональный поэтический фестивальО Великой Победе - в стихах. На фестивале побывала наша съёмочная группа.- Победа будет за нами!Эти слова навсегда остались в памяти ветерана вооружённых сил, Вячеслава Михайловича Гадалова. С ещё большей силой они звучат и сейчас.Екатерина Алексеенко, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Действительно, такая большая наша задача сейчас - это объединение. Объединение всех возрастов, национальностей. В преддверии 9 мая это очень важно.Второй год во Владимире проходит фестиваль "Этот День Победы". В этом году он собрал восемь национальных объединений и ветеранские организации. Главное - воспитать патриотизм и оставить воспоминания о подвиге великой страны и её народа.Нина:- Раньше нам рассказывали, что если мы забудем про Великую Отечественную войну, то начнётся третья мировая война. Люди этого не хотят. Поэтому мы должны помнить. И чтить героев.Стихотворения и песни военных лет, которые невозможно слушать без слёз. С каждым годом их смысл становится только глубже.Элеонора Савельева, президент еврейской национально-культурной автономии:- Память об этой войне мы тоже должны сохранять все вместе, самым разным образом. Вот этот фестиваль поэтический тоже вносит огромную свою лепту в сохранение памяти о Победе.Это - "Катюша" на армянском. Сегодня она прозвучала на русском, татарском языках и даже на иврите.Светлана Мангушева, депутат городского Совета народных депутатов г. Владимира:- Наша Россия сильна именно людьми. А люди здесь все, как одна большая семья. И несмотря на то, что разные национальности, разные конфессии, в годы Великой Отечественной войны люди говорили на одном языке.На остановочных павильонах города в преддверии 9-го мая разместят воспоминания героев Великой Отечественной войны - владимирцев, которые приближали Великую Победу.Мария Городская, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".