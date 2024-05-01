1 мая во Владимире жители и гости города смогут проехать бесплатно на ретро-троллейбусе 1 мая 2024...

1 мая во Владимире жители и гости города смогут проехать бесплатно на ретро-троллейбусе1 мая 2024 года во Владимире жители и гости города смогут увидеть праздничный троллейбус в ретро-стиле. Он будет следовать по маршруту № 8. Мероприятие проводится при участии АО «Владимирпассажиртранс».Проезд для пассажиров будет бесплатный.Впервые на улицах города профсоюзный троллейбус появился в 2013 году. Инициатором акции выступил Региональный союз «Владимирское областное объединение организаций профессиональных союзов».Фото: АО «Владимирпассажиртранс»