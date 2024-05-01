Как во Владимирской области реализуют совместный отдых с родителями в детском лагере? Перед...

Как во Владимирской области реализуют совместный отдых с родителями в детском лагере?Перед каникулами родители всех школьников решают вопрос, где будет находиться их чадо всё лето, и чем будет заниматься? Особенно, если мама и папа работают. В такой ситуации на помощь приходят детские лагеря: муниципальные или коммерческие.Сколько детей во Владимирской области ежегодно отдыхают в детских лагерях? Чем занимаются в специализированных лагерях? И как проходит «совместный отдых с родителями» в лагере? На эти и другие вопросы в эфире Радио России «Владимир» ответили уполномоченный по защите прав предпринимателей - Алла Матюшкина и детский омбудсмен - Юлия Раснянская.Послушать полное интервью можно по ссылкеФото: архив ГТРК "Владимир"