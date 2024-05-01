Какие категории жителей Владимирской области смогут оплачивать ЖКУ без комиссии?
Это касается не...
Какие категории жителей Владимирской области смогут оплачивать ЖКУ без комиссии?
Это касается не только 33 региона, но и всей страны. Правительство России определило категории граждан, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Таким образом, с 1 июля 2024 года оплачивать ЖКУ, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:
- Многодетные родители;
- Пенсионеры;
- Инвалиды;
- Ветераны боевых действий;
- Члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Фото: freepik.com