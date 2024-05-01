Какие категории жителей Владимирской области смогут оплачивать ЖКУ без комиссии? Это касается не...

Какие категории жителей Владимирской области смогут оплачивать ЖКУ без комиссии?Это касается не только 33 региона, но и всей страны. Правительство России определило категории граждан, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.Таким образом, с 1 июля 2024 года оплачивать ЖКУ, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:- Многодетные родители;- Пенсионеры;- Инвалиды;- Ветераны боевых действий;- Члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.Фото: freepik.com