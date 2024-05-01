Ковровские реконструкторы презентовали копию броневика времен Великой Отечественной войны Создание...

Ковровские реконструкторы презентовали копию броневика времен Великой Отечественной войныСоздание этой редкой сегодня машины стало возможным благодаря средствам президентского гранта. В чем уникальность ковровского БА-20? На нем прокатилась Кристина Иванова."Подготовка к выезду: подключение аккумулятора, вот здесь вот бензинчик сейчас подкачаем..."Всё так же, как было в тридцатые. Копия советского БА-20 века 21-го, немного "порычав", выезжает-таки из гаража.Идея создать собственный броневик у ковровских реконструкторов организации "Наследники Победы" родилась еще два года назад. Этап сбора информации занял полгода и стал очень непростым.Серийное производство таких броневиков завершилось в 42-м. Большая часть этих компактных машин осталась на полях сражений. В начале Великой Отечественной они широко использовались для разведки и связи. Но заднеприводные броневички часто вязли в грязи и болотах, потому вскоре были заменены.Оригинальный БА-20 сегодня найти сложно. "Наследникам Победы" пришлось изучать его прототип - ГАЗ М-1. Легендарный "чёрный воронок". Кстати, крылья у ковровского броневика именно с него. Сейчас и не скажешь, что им 80 лет.Егор Пухов, член общественной организации патриотического воспитания "Наследники Победы":- Искали, нашли. Но они появились у нас в таком очень неприглядном виде. Очень много пришлось с ними работать: доваривать, заваривать дырки, буквально они светились насквозь...эти крылья.А вот остальные фрагменты обшивки (те, что без изгибов) пришлось прорабатывать с помощью 3D моделирования. И в самом начале своего пути ковровский броневик был деревянным.Сергей Мостовой, руководитель общественной организации патриотического воспитания "Наследники Победы":- На первом этапе мы построили эту машину из фанеры - то есть она была деревянной. Мы ее в шутку называли фанеровик. Чертежей в открытом доступе практически нет. Поэтому приходилось какие-то самостоятельно технические решения принимать.В основе машины - рама ГАЗ-69. Из плюсов - броневик стал полноприводным. Минус - базовая рама на 54 сантиметра короче. Ребятам пришлось ее разрезать и раздвигать. А еще полностью поменять тормоза и проложить новую проводку.У броневика работают ближний и дальний свет, поворотники, подсветка приборной панели. Душу в машину вдохнул механик Максим Богданов. Чтобы закончить работу в срок, он - вместе с такими же "заболевшими исторической техникой" ребятами - работал в гараже сутками.Первый запуск ковровского БА-20 прошел практически ночью. Дождаться утра здесь, конечно, не смог бы никто."К новой технике особо не лежит душа, а вот к старой... оно как-то более интересно. Возможно, я родился не в то время."На вопрос, какую скорость может развить его "бронеподопечный", Максим смеется и показывает на спидометре отметку "100". Когда смотришь на горящие глаза энтузиастов, веришь: и не такое возможно." - Надо уплотнители ставить, чтобы, вот, когда ударился...как в танке.- А для этого в шлеме надо сидеть."Броневик "Ковровец" еще проходит обкатку и доработку. Например, на башню собираются установить списанный охолощённый пулемет, чтобы в день официальной презентации - 9-го мая - БА-20 смог выстрелить.В автопарке ковровских реконструкторов сегодня техники немало, - как правило, восстановленной. Но эта железная машина займет, конечно, особое место. После нее реконструкторы планируют взяться за создание советского танка Т-60.Кристина Иванова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".