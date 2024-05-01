Речь о женской баскетбольной команде «Владимирские Львицы-ВлГУ». Девушки стали чемпионками Высшей Лиги России. Впервые баскетбольной команде из Владимирской области удалось достигнуть

Речь о женской баскетбольной команде «Владимирские Львицы-ВлГУ». Девушки стали чемпионками Высшей Лиги России. Впервые баскетбольной команде из Владимирской области удалось достигнуть такого успеха, рассказали в пресс-службе ВлГУ. Титул MVP (самый ценный игрок) забрала защитница «Львиц» Алина Гончаренко. Ей же достался приз зрительских симпатий. А Виктория Дергаусова попала в символическую сборную Высшей Лиги Российской Федерации баскетбола.