Май во Владимирской области начинается с похолодания Высокий и обширный тропосферный циклон...

Май во Владимирской области начинается с похолоданияВысокий и обширный тропосферный циклон распространит свое влияние на 33 регион. В такой ситуации температура будет отставать от климатической нормы, но осадков не ожидается.В четверг, 2 мая 2024 года, отметка на столбике термометра поднимется лишь до +10°С. При этом скорость северо-западного ветра достигнет 4 м/с.В Гидрометцентре прогнозируют немного повышенное атмосферное давление - 751 мм ртутного столба.Влажность опустится до 39%.Температура воздуха в темное время суток составит +5°С.Народный прогноз:На Руси верили: зайцы все еще белые – к заморозкам; лето ожидается жаркое и сухое, если утки гнезда обустраивают возле водоема, а также если береза распустилась больше, чем ольха; если утром туман – быть хорошему урожаю.Фото: freepik.com