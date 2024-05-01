Народные приметы на 1 мая. Почему в день Кузьмы огородника стоит присмотреться к кукушкам? В...

Народные приметы на 1 мая. Почему в день Кузьмы огородника стоит присмотреться к кукушкам?В среду, 1 мая 2024 года, православные чтят память преподобного Космы Халкидонского, который еще в юности ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Впоследствии он был рукоположен в сан епископа Халкидонского и защищал православную веру от еретиков-иконоборцев.В народе 1 мая называли днем Кузьмы Огородника, так как Косма является покровителем огородов и посевов. Так же в это время обращали внимание на кукушек, которые начинали песнь в «зеленом царстве» и впервые после зимы подавала голос.Многие приметы связывают с ее поведением. Так, например, если кукушка закуковала — пора сеять лен, если кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — то быть пожару, кукует на крыше дома – к болезни хозяев данного жилища. Всем известна и самая главная примета про кукушку: сколько раз она прокукует, столько добру молодцу и жить осталось.Что можно и нельзя делать в день Кузьмы Огородника?- В этот день полезно поехать в огород и заняться делами. Если же у вас нет дачи, поухаживайте сегодня хотя бы за комнатными растениями. Наши предки начинали последний весенний месяц с полевых работ: пахали, сеяли и сажали. Если расцветала ольха, то они сеяли гречиху, а если фиалки – редис, морковь, лук, укроп и петрушку. Во время сева загадывали желание и приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».- Не рекомендуется в этот день делать маникюр, татуаж, новую прическу, а также красить волосы и проводить косметические процедуры. Согласно приметам, это может грозить потерей памяти. Причем, человек станет забывать даже самый важные даты и события из жизни.- Чтобы волосы росли пышными, как весенняя трава, необходимо намочить их первомайским дождем.- Не стоило в этот день и принимать каких-то серьезных решений, строить грандиозных планов на будущее или участвовать в конкурсах или лотереях – все намеченное могло омрачиться обстоятельствами, а удача – ускользнуть в самый последний момент.Погодные приметы на 1 мая:- Резко меняющаяся погода в течение дня сулит засушливое лето.- Если черемуха начинает цвести, значит, похолодает.- Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.- Золотистая вечерняя заря предвещает хорошую погоду летом.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений