Народный фронт Владимирской области привез многодетной семье в Мариуполь всю необходимую бытовую...

Народный фронт Владимирской области привез многодетной семье в Мариуполь всю необходимую бытовую техникуПочти два года Голенковы прожили во владимирском "пэвээре", а в начале весны вернулись домой.Кот Василий теперь спит дома. В стенах родной квартиры Голенковых в Мариуполе еще сквозит ветер недобрых воспоминаний. Всюду следы от пуль, осколков, порванная одежда.Евгения Голенкова, многодетная мама, жительница г. Мариуполя:- Вот эта дырочка в полу. Я не знаю, что тут должно произойти, чтобы так разорвало пол, линолеум и дерево даже.Больше двух месяцев семья уже в Мариуполе. Освобожденный город отстраивается на глазах. Глава семьи Роман делает ремонт, налаживает быт.Евгения Голенкова, многодетная мама, жительница г. Мариуполя:- Замазывали стены. Я вообще не умею этого делать, это был мой первый опыт, что смогла я замазала, а так Рома в основном замазывал. Он стену обделал гипсокартоном, вторая стена пенопласт, потому что это улица.Два года назад семья была вынуждена переехать во Владимир. Город встретил многодетную семью тепло. Но пришло время вернуться домой.Анита Голенкова, старшая дочь:- Тут привычнее с родителями вместе жить, чем ходить ночью в другую комнату. Как говорится, в гостях хорошо, но дома лучше.Ремонт своими силами. Обставлять квартиру помогает "Народный фронт". Активисты привезли многодетной семье целый грузовик бытовой техникиЮлия Варакина, координатор по экспертно-проектной работе Народного фронта во Владимирской области:- Привезли вам то, что необходимо. Это и холодильник, и телевизор, и стиральная машина, чтобы вы здесь уже лучше обустраивались.Евгения Голенкова, многодетная мама, жительница г. Мариуполя:- Я не могу, я сейчас расплачусь. Я стиральную машину ставлю специально на 30 минут, потому что каждый раз боюсь, что это будет последний раз.На сэкономленные деньги Голенковы планируют купить новую детскую коляску. Чтобы гулять всей семьей и дышать воздухом мирного и такого родного Мариуполя.Ангелина Свищ "Вести-Владимир".