Ночью в городе Струнино загорелся аварийный дом
29 апреля 2024 года в городе Струнино на улице...
Ночью в городе Струнино загорелся аварийный дом
29 апреля 2024 года в городе Струнино на улице Заречной произошел пожар. Караул третьей дежурной смены пожарной части города Карабаново незамедлительно выехал к месту вызова.
По прибытию было установлено, что по всей площади горит двухэтажный кирпичный расселенный дом.
В результате пожара сгорела конструкция кровли, перекрытия, перегородки и внутренняя отделка.
Как сообщили в пожарной части города Карабаново, пострадавших нет.
Фото: ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ города Карабаново