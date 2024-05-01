Ночью в городе Струнино загорелся аварийный дом 29 апреля 2024 года в городе Струнино на улице...

Ночью в городе Струнино загорелся аварийный дом29 апреля 2024 года в городе Струнино на улице Заречной произошел пожар. Караул третьей дежурной смены пожарной части города Карабаново незамедлительно выехал к месту вызова.По прибытию было установлено, что по всей площади горит двухэтажный кирпичный расселенный дом.В результате пожара сгорела конструкция кровли, перекрытия, перегородки и внутренняя отделка.Как сообщили в пожарной части города Карабаново, пострадавших нет.Фото: ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ города Карабаново