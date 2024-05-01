Новая миниатюра украсила одну из стен города Владимира Новая миниатюра - подарок от художников...

Новая миниатюра украсила одну из стен города ВладимираНовая миниатюра - подарок от художников Регины Яфасовой и Федора Карпова, украсила одну из стен Владимира.Гитара, магнитофон, ковер, клетчатое уютное кресло. В нем удобно устроился человек с книгой. На стене - плакат с Виктором Цоем, с героями ситкома "Друзья". Желтый бумажный кораблик - как символ беззаботного детства.И коллаж "Миру мир - мне кефир"- где каждая буква вырезана из газеты или журнала.Такой вот портал в прошлое. Найти его можно в районе Студеной горы.