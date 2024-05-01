Опасная находка: на улице Казарменной во Владимире обнаружена свалка ядохимикатов Химические...

"Опасная находка": на улице Казарменной во Владимире обнаружена свалка ядохимикатовХимические вещества в Октябрьском военном городке нашли местные жители. Люди встревожены: грунт вокруг уже окрасился в "ядовитые" цвета.Судя по этикеткам, химикаты производства Ельца, Костромы и Новосибирска- хлористый литий. Напомним, территория на Казарменной в ближайшие годы станет стройплощадкой.На месте бывших казарм планируют построить жилые высотки. Как сообщили сегодня "Вестям" в мэрии, об опасной находке в администрации знают и уже начали проверку.В планах- встреча с собственником и ликвидация опасной свалки вместе с надзорными органам