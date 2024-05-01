Почему «Патриарший сад» в городе Владимире остро нуждается в помощи волонтеров? Живописный уголок...

Почему «Патриарший сад» в городе Владимире остро нуждается в помощи волонтеров?Живописный уголок в центре Владимира...Место общения и новостей, а главное — развития. Проект «Детский ботанический сад» направлен на всестороннее развитие детей: научное, художественно-эстетическое, экскурсионное и краеведческое.Что ребятам предстоит сделать в этом саду, и почему весь Патриарший сад" остро нуждается в помощи волонтеров?На эти и другие вопросы в эфире Радио России «Владимир» ответила педагог дополнительного образования Владимирской станции юннатов - Валентина Блинова.Полное интервью можно послушать по ссылке.Фото: ГТРК «Владимир»