Появится ли в будущем у владимирцев шанс на раннюю диагностику рассеянного склероза? Рассеянный...

Появится ли в будущем у владимирцев шанс на раннюю диагностику рассеянного склероза?Рассеянный склероз – это прогрессирующее нейродегенеративное аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.В издании «ТАСС» рассказали, как молекулярные биологи обнаружили, что рассеянный склероз можно выявить за несколько лет до появления первых видимых признаков его развития. Информация была опубликована в пресс-службе Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).Ученые собрали образцы крови свыше 10 миллионов человек. У нескольких сотен из них был выявлен рассеянный склероз. Эксперты начали поиски «биомаркеров», свидетельствующих о развитии данной болезни за несколько лет до появления ее первых видимых симптомов.Далее они подготовили набор из специальных тестовых систем, позволяющих выявлять присутствие антител, атакующих различные биомолекулы, присутствующие на поверхности оболочек нейронов и других компонентов нервной системы и прочих тканей тела человека.Учены обнаружили, что в этих пептидах присутствовали последовательности аминокислот, заражение которым предположительно провоцирует развитие рассеянного склероза.Последующий анализ их свойств помог ученым выделить набор из шести белков, наличие антител к которым позволяет фактически гарантированно выявить рассеянный склероз за несколько лет до появления его первых видимых симптомов.Фото: freepik.com