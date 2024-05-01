Дело о свалке в Октябрьском военном городке набирает обороты.

После публикации о свалке в Октябрьском военном городке во Владимире к делу дала ход природоохранная прокуратура. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, собственник участка уже установлен.К осмотру участка привлекли работников управления Росприроднадзора. Для лабораторного исследования химикатов взяли пробы. Устранение свалки будет проходить под контролем надзорного ведомства, а по результатам проверки будут приняты меры.